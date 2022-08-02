В аэропорту Пулково 2 августа отменили четыре рейса

Во вторник, 2 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменены четыре авиарейса.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет до Антальи, запланированный на 0:20. Самолет авиакомпании Azur Air до той же Антальи, который должен был вылететь из Пулково в 3:05, сегодня отменен. Также из города на Неве не вылетит рейс перевозчика «ИрАэро» до Ленкорани и рейс AlMasria Universal Airlines до Хургады, запланированные на 12:00 и 17:55 соответственно.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково мужчина из Душанбе попытался пронести почти тысячу «брендовых» кепок и панам. В общей сложности, общий ущерб, причинённый компаниям-правообладателям, составил полмиллиона рублей.