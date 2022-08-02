Задержанный продавец наркотиков из Купчино вывел полицию на наркоплантацию под Петербургом

В Ленинградской области полиция накрыла подпольную наркоплантацию. Задержаны двое.

На прошлой неделе, 28 июля, был задержан 37-летний житель Купчино, который продал гражданину почти 10 граммов марихуаны. Правоохранители провели обыски у него в квартире на Будапештской улице и нашли еще почти 300 граммов наркотика, а также весы и упаковку. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Далее полицейские задержали 50-летнюю хозяйку этой квартиры. Сама она проживала в квартире на Загребском бульваре, где также были найдены наркотики — около 800 граммов марихуаны.

Выяснилось, что житель Купчино выращивал наркотики на небольшом участке поля вблизи деревни Путилово в Кировском районе. Там были найдены 186 кустов конопли.

Возбуждено уголовное дело. Петербуржец и хозяйка квартиры задержаны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разыскивается неизвестный «Игорь», изнасиловавший петербурженку в деревне Малые Колпаны.