Водоканал назвал районы Петербурга, где за ночь выпало больше всего осадков

В Петербурге минувшей ночью из-за циклона «Фрида» выпало более трети месячной нормы осадков. О самых залитых районах города рассказали в Водоканале.

Всего в ночь на вторник, 2 августа, в городе выпало 35,23 миллиметра осадков. А в централизованную городскую систему водоотведения попало почти 3,5 миллиона кубометров стоков.

Районами-лидерами по количеству выпавших осадков стали Колпинский, Пушкинский и Красносельский. За ночь там выпало 48,18 миллиметра, 42,93 миллиметра и 42,81 миллиметра осадков соответственно.

За несколько часов Водоканал получил почти 130 заявок на затопления. Аварийные бригады выехали по всем адресам и откачали воду с помощью специальной техники.

Самые сильные скопления воды наблюдались под трамвайным мостом на проспекте Стачек, 81, на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко, под мостом Александра Невского на Синопской набережной, на проспекте Испытателей у Светлановской площади, на Московском проспекте, 152-158, у торгового комплекса Green Park в Славянке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали места, где лучше не парковать автомобили во время ливня.