Полиция искала бомбы почти в 1500 школах, детсадах и вузах в Петербурге

В понедельник, 1 августа, анонимы «заминировали» почти полторы тысячи объектов, среди которых школы, детские сады, метро и вузы.

Как стало известно Gazeta.SPb, в течение дня различным городским организациям приходили электронные сообщения о заминировании объектов. В сообщениях анонимы угрожали взорвать 547 школ, 779 детских садов, 65 судов, 72 станции метро, десять гостиниц и четыре вуза.

На время проверки из детсадов, вузов и судов эвакуировали тысячу человек. Стражи порядка осмотрели все здания и помещения, но никаких подозрительных предметов так и не нашли.

По итогам мероприятий следователи возбудили три уголовных дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец зарезал мать ножом в квартире на Костромском проспекте.