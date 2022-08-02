Медцентр на Сикейроса, где пациенты отравились барием, возглавил экс-начальник ВМА

Медцентр на Сикейроса, где пациенты отравились барием, возглавил экс-начальник ВМА
В ГКДЦ №1 сменился главврач. Фото: "Яндекс карты"

В клинике на улице Сикейроса, где зимой более 20 пациентом отравились барием, сменился главный врач.

Как сообщил комитет по здравоохранению, Городской клинико-диагностический центр (ГКДЦ) №1 возглавил бывший начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Белевитин.

Ранее клинику возглавлял Евгений Попов. В феврале суд отправил его и двух его заместителей — Наталью Суровенко и Александру Феофанову под арест.

По версии следствия, сотрудники медцентра долгое время выполняли процедур с применением промышленного бария, который не включен в госреестр лекарственных средств. Семь пациентов получили тяжелое отравление и скончались.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начались выплаты семьям погибших от бария в медцентре на Сикейроса.

ГКДЦ №1 главврач медцентр новости СПб улица Сикейроса


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура и СК проводят проверки после обрушения балкона на Новочеркасском
На «Адмиралтейских верфях» горит строящийся траулер
Медцентр на Сикейроса, где пациенты отравились барием, возглавил ...
ВЦИОМ: треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге упал до 16,6%
Жителю Колпино предъявили обвинение в убийстве и расчленении собутыльника
В России за сутки коронавирусом заразились 9 560 человек
В Ленобласти зафиксировали 76 случаев коронавируса за сутки