В Петербурге начались выплаты семьям погибших от бария в медцентре на Сикейроса

Пострадавшим и семьям погибших от бария в ГКДЦ №1 начали выплачивать компенсации. Фото: "Яндекс карты"

Пострадавшим и семьям погибших от бария в ГКДЦ №1 начали выплачивать компенсации. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге начались прием заявлений и выплаты пострадавшим и родным погибших в результате процедур с барием в Городском консультативно-диагностическом центре №1 (ГКДЦ №1).

Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению, медцентр утвердил положение о порядке выплаты компенсации за причинение вреда жизни или здоровью пациентов, которые прошли процедуру с использованием бария сернокислого в период с 1 августа по 25 января.

Согласно документу, пострадавшим выплатят компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность, выплатят 500 тысяч рублей. Семьям погибших положена компенсация в 1 миллион рублей.

Чтобы получить компенсацию, у пострадавшего должно быть заключение эксперта по результатам судебно-медицинской экспертизы. Если заявление подает близкий родственник, в заключении эксперта должно быть указано, что смерть наступила в результате проведенной процедуры. Заключение эксперта можно заменить судебным актом о признании пациента пострадавшим в данной клинике.

Выплаты будут начислены в течение 30 дней с момента подачи всех документов.

Пострадавшие или их родственники могут обращаться в приемную главного врача ГКДЦ №1, предварительно записавшись по телефону: +7 (812) 655-39-47.

Напомним, более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ в консультативном центре на улице Сикейроса. Семь пациентов, проходившие через процедуру гастроскопии, скончались. По версии следствия, причина произошедшего — использование контрафактного бария.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельный барий поставляли только в клинику на Сикейроса.