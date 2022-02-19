Комздрав: смертельный барий поставляли только в клинику на Сикейроса

Комздрав: смертельный барий поставляли только в клинику на Сикейроса
Более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ в консультативном центре в Выборгском районе. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец подвел итоги недели у себя в соцсетях.

По его словам, комитет проверил все медицинские учреждения города и не обнаружил нигде опасного вещества, от которого скончались пациенты клиники на Сикейроса, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«. Он отметил, что в ближайшее время город назначит выплаты семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в медцентре на Сикейроса.

Лисовец добавил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме Городского консультативно-диагностического центра №1.

Напомним, более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ в консультативном центре в Выборгском районе. Семь пациентов, проходившие через процедуру гастроскопии, скончались. По версии следствия, причина произошедшего — использование контрафактного бария.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врача медцентра на Сикейроса, где 7 пациентов умерло от бария, заключили под стражу.

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Комздрав: смертельный барий поставляли только в клинику на Сикейроса
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