Охранник ТЦ на Сенной площади избил подростка с электронной сигаретой

Охранник ТЦ на Сенной площади избил подростка с электронной сигаретой
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Охранник торгового центра «Пик» в центре Петербурга подрался с 17-летним подростком и сломал ему наушники.

Конфликт между охранником и группой подростков произошел из-за электронной сигареты. Сотрудник ТЦ отобрал ее, а юноша попытался ее вернуть. Далее мужчина попытался выгнать подростка на улицу, но тот достал газовый баллончик и начал убеждать окружающих, что он «не курил».

В результате охранник замахнулся на подростка и нанес ему несколько ударов, сломав его наушники. В этот момент рядом стояли люди и говорили охраннику, что он не имеет права его бить.

Как пишет «Фонтанка», о драке охранника с подростком было сообщено в полицию. К моменту приезда правоохранителей участники конфликта уже разошлись. Сейчас стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения в ТЦ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура и СК проводят проверки после обрушения балкона на Новочеркасском.

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