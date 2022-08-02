Прокуратура и СК проводят проверки после обрушения балкона на Новочеркасском

Правоохранительные органы Петербурга разбираются в обстоятельствах обрушения балкона в жилом доме на Новочеркасском проспекте.
Как сообщили в главном следственном управлении СК по городу, инцидент произошел днем 31 июля в пятиэтажке на Новочеркасском проспекте, дом 32. Там обрушился балкон, расположенный на четвертом этаже.
В результате обрушения пострадали 28-летний мужчина и 24-летняя женщина.
По данному факту следователи проводят доследственную проверку.
Выяснением обстоятельств также занимается прокуратура Красногвардейского района. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований жилищного законодательства, в том числе в отношении тех, кто ответственен за содержание и обслуживание жилого дома, сообщили в прокуратуре.
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