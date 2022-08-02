На «Адмиралтейских верфях» горит строящийся траулер

Пожар на "Адмиралтейских верфях" . Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар на "Адмиралтейских верфях" . Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во вторник утром на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге загорелось строящееся судно.

По данным городского управления МЧС, пожар начался около 11:24 на судозаводе, расположенном на набережной реки Фонтанки, дом 203, лит. 3. По неизвестной причине загорелся строящийся рыболовецкий траулер «Механик Маслак». Площадь возгорания и другие подробности сейчас выясняются. Данных о возможных пострадавших пока нет.

На месте происшествия от МЧС работают 58 пожарных и 14 единиц специализированной техники.

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