На «Адмиралтейских верфях» горит строящийся траулер

Во вторник утром на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге загорелось строящееся судно.
По данным городского управления МЧС, пожар начался около 11:24 на судозаводе, расположенном на набережной реки Фонтанки, дом 203, лит. 3. По неизвестной причине загорелся строящийся рыболовецкий траулер «Механик Маслак». Площадь возгорания и другие подробности сейчас выясняются. Данных о возможных пострадавших пока нет.
На месте происшествия от МЧС работают 58 пожарных и 14 единиц специализированной техники.
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