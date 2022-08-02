На «Адмиралтейских верфях» горит строящийся траулер

На &#171;Адмиралтейских верфях&#187; горит строящийся траулер
Пожар на "Адмиралтейских верфях" . Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во вторник утром на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге загорелось строящееся судно.

Пожар на «Адмиралтейских верфях» . Фото: скриншот видео «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

По данным городского управления МЧС, пожар начался около 11:24 на судозаводе, расположенном на набережной реки Фонтанки, дом 203, лит. 3. По неизвестной причине загорелся строящийся рыболовецкий траулер «Механик Маслак». Площадь возгорания и другие подробности сейчас выясняются. Данных о возможных пострадавших пока нет.

Пожар на «Адмиралтейских верфях» . Фото: скриншот видео «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На месте происшествия от МЧС работают 58 пожарных и 14 единиц специализированной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителю Колпино предъявили обвинение в убийстве и расчленении собутыльника.

адмиралтейские верфи мчс новости СПб пожар судно


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На «Адмиралтейских верфях» горит строящийся траулер
Медцентр на Сикейроса, где пациенты отравились барием, возглавил ...
ВЦИОМ: треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге упал до 16,6%
Жителю Колпино предъявили обвинение в убийстве и расчленении собутыльника
В России за сутки коронавирусом заразились 9 560 человек
В Ленобласти зафиксировали 76 случаев коронавируса за сутки
Петербург стал вторым по новым случаям заболевания COVID-19