Жителю Колпино предъявили обвинение в убийстве и расчленении собутыльника

Петербургские правоохранители предъявили обвинили 42-летнего жителя Колпино в убийстве и расчленении собутыльника.

В главном следственном управлении СК по городу сообщили, что в ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения. В прошлом он уже был судим за аналогичные преступления.

Преступление произошло в ночь на 13 июля в квартире обвиняемого в Тосненском переулке. Мужчины распивали алкоголь, когда между ними произошел конфликт. Как считают следователи, обвиняемый схватился за нож и ударил им оппонента в грудь. Далее он расчленил тело скончавшегося собутыльника и вывез останки в деревню Черное Волосовского района, где закопал в овраге.

Части тела убитого обнаружены в месте, которое назвал обвиняемый. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лесу в Ленобласти нашли останки расчлененного мужчины. Две недели назад в петербургскую полицию обратилась 21-летняя дочь убитого. Она сообщила, что 12 июля ее отец уехал на такси в Колпино и все еще не вернулся. 1 августа было возбуждено уголовное дело об убийстве. Накануне было возбуждено уголовное дело об убийстве.