Путину доложили о ходе реформы обращения с отходами в России

Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Во время рабочей встречи гендиректор ППК РЭО напомнил, что целями реформы и целями компании является создание инфраструктуры и региональных операторов. По его словам, они созданы уже во всех российских субъектах. Также созданы территориальные схемы и федеральная схема, за которую отвечает непосредственно ППК РЭО, передает телеканал 360.

Буцаев отметил, что за 2019-2021 годы практически во всех субъектах РФ было создано 187 объектов обращения с отходами, в том числе 25 комплексных. До конца текущего года планируется открыть еще 34 объекта обращения с ТКО, из которых девять уже введены в эксплуатацию.

Кроме того, стоит задача создать систему производства оборудования для отрасли. С 2019 году доля собственного оборудования увеличилась с 20-25% до более чем 80%.

По словам Буцаева, администрирование отрасли невозможно без цифровизации. В связи с этим «Российский экологический оператор» работает над созданием прозрачной и публичной системы экомониторинга, которая позволит принимать правильные управленческие решения на разных уровнях, а также предоставит возможность гражданам осуществлять общественный контроль над системой.

Глава РЭО также рассказал о созданных в отрасли мерах поддержки, которые позволяют инвесторам получить более дешевые финансовые ресурсы.

«У нас существует новый инструмент финансовой поддержки отрасли — это так называемые зеленые облигации. Владимир Владимирович, хотел бы отдельно остановиться на этом. При поддержке Правительства мы получили уникальный, не побоюсь этого слова, инструмент, когда мы привлекаем дешевые денежные средства, точнее мы привлекаем денежные средства с рынка и делаем их дешевыми, причем субсидии из федерального бюджета процентной ставки. Это позволяет создать так называемое уникальное бюджетное плечо, когда против одного бюджетного рубля мы практически 10 рублей привлекаем с рынка», — заявил Денис Буцаев.

Глава государства поинтересовался у главы РЭО, необходимо ли что-то сделать дополнительно к тому, что было уже принято. Буцаев попросил президента поддержать изменения связанные с расширенной ответственностью производителя (РОП). Путин ответил: «Хорошо, давайте посмотрим».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перед парадом ВМФ в Петербурге Путин подтвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ.