Петербург передаст Мариуполю 100 автобусов и восстановит движение трамваев

Петербург передаст Мариуполю 100 автобусов и восстановит движение трамваев
Петербургский "Пассажиравтотранс" передаст Мариуполю 100 автобусов. Фото: Смольный

Власти Петербурга окажут Мариуполю поддержку в восстановлении движения общественного транспорта.

Как сообщили в Смольном, петербургский «Пассажиравтотранс» передаст Мариуполю 100 автобусов. Северная столица с начала лета уже направила в город-побратим 34 автобуса, оставшиеся передадут до конца сентября. Данный вопрос обсуждался на совместном заседании правительства Петербурга и администрации Мариуполя, прошедшем в формате видеоконференции.

Также город на Неве поможет Мариуполю восстановить трамвайное движение. Сейчас специалисты проводят обследование, чтобы приступить к дорожно-ремонтным работам.

Город планирует, что первый восстановленный трамвайный маршрут будет запущен в Мариуполе в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург поможет Мариуполю с вольерами для бездомных собак.

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