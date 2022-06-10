Петербург поможет Мариуполю с вольерами для бездомных собак

Специалисты из Петербурга помогут Мариуполю создать специальную площадку для собак, которые остались без хозяев.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», петербургские власти договорились с мэром Мариуполя о создании площадки с вольерами, где можно было бы разместить бездомных собак, которые потеряли своих хозяев. Там питомцев обеспечат питанием и необходимым лечением.

Северная столица решила помочь мариупольским собакам по просьбе местных жителей. Вопрос о судьбе оказавшихся на улице животных был одним из первых, когда Петербург привез в город гуманитарную помощь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили о проснувшихся летучих мышах. Животные остаются на зимовку в расщелинах коры и поврежденных деревьях, но также могут поселиться в заброшенных зданиях, на чердаках и балконах.