Петербуржцев предупредили о проснувшихся летучих мышах

В Северной столице обитают не меньше семи видов летучих мышей. Фото: Pixabay

В Северной столице обитают не меньше семи видов летучих мышей. Фото: Pixabay

В Петербурге и Ленобласти начали просыпаться летучие мыши. Всю осень и зиму они провели в спячке.

Летучие мыши активны только в теплое время года, а остальные 6-8 месяцев они проводят в спячке. Животные остаются на зимовку в расщелинах коры и поврежденных деревьях, но также могут поселиться в заброшенных зданиях, на чердаках и балконах.

Местных жителей предупредили в Росприроднадзоре, что при встрече с летучей мышью лучше вести себя осторожно. Не стоит пугать животное, кормить его, и тем более брать в руки.

Если она залетела в дом, то нужно надеть плотные перчатки и аккуратно накрыть рукокрылое полотенцем и выпустить на волю.

«Помните, что летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. При укусе следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу», — отметили в ведомстве.

В Северной столице обитают не меньше семи видов летучих мышей. В городе можно повстречаться с ночницей Брандта, усатой ночницей, прудовой и водяной ночницами, рыжей вечерницей, нетопырем Натузиуса и двухцветным кожаном.

Особенно много летучих мышей водится в парке Сергиевка и Южно-Приморском парке. Кроме того, их часто можно заметить в Лисьем Носу, на Дудергофских высотах, в поселках Серово и Комарово.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог рассказал, что к юбилею Петра I в Ленобласти зацвела «Царская ягода».