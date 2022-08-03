Из Черной речки в Петербурге выловили труп мужчины

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины гибели мужчины, тело которого достали из Черной речки в Петербурге.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп неизвестного нашли накануне в 15:30 в воде Черной речки неподалеку от дома 23 по Красногвардейского переулка. На берег вытащили тело русоволосого мужчины, которому на вид около 35 лет. Он был одет в синюю футболку с желтыми полосами, толстовку на молнии и синие джинсы с черным ремнем. На безымянном пальце левой руки у погибшего было кольцо из белого металла.

На месте работала следственно-оперативная группа. Труп направили в морг, где судмедэксперты выясняют причину смерти. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяные мужчины устроили стрельбу на детской площадке на Бабушкина.