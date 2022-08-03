Список безопасных пляжей для купания в Ленобласти увеличился до 31

В Ленинградской области обновили список пляжей, безопасных для купания.

Как сообщили в областном правительстве, сейчас в перечне комитета правопорядка и безопасности значится 31 пляж, на котором можно безопасно купаться.

В частности, пригодными для купания признаны пляжи «Устье» и «Липово» на Финском заливе, пляж мыса Смоляной в Выборге, пляж «Зеркальный» на одноименном озере, пляж курорта «Игора», пляж «Эверест» на территории Туттари парк, пляж «Советск» в поселке Советский, пляж при ж/д станции поселка Осиновец на Ладожском озере, пляж в Кузнечном на озере Ратное, пляж на

Скалистом острове на озере Вуокса, пляж Золотой и поселковый пляж за храмом на озере Отрадное, пляж Сосново на Беговой улице, пляж на курорте «Золотая долина» в деревне Светлое, пляж в деревне Кошкино на Ладожском озере, пляж «Озерко» в Лодейном Поле и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор признал все пляжи Петербурга непригодными для купания.