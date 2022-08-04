В лесном массиве Парголово нашли труп пропавшего несколько дней назад геолога

В лесном массиве Парголово нашли труп пропавшего несколько дней назад геолога. Фото: Unsplash

В лесном массиве Парголово нашли труп пропавшего несколько дней назад геолога. Фото: Unsplash

О пропаже геолога 2 августа заявила его дочь. По словам 46-летний женщины, ее 68-летний отец перестал выходить на связь с 27 июля. Заявительница обратилась в полицию прямо в день своего рождения.

Как стало известно Gazeta.SPB, пожилой мужчина проходил амбулаторную терапию, так как еще в мае текущего года ему был поставлен диагноз: депрессивно-тревожное состояние. Гражданин работал геологом в геологическом институте ВСЕГЕИ.

Днем позже труп пропавшего обнаружили в лесном массиве Осиновой рощи поселка Парголово напротив дома 1 литера Б по Школьному переулку. Отмечается, что у мужчины зафиксировали огнестрельное ранение в области головы.

На момент обнаружения тело уже имело гнилостные изменения, на голове в области правого виска замечены повреждения, возможно, от выстрела.

Труп был осмотрен и направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что недалеко от ж/д станции «Новая Охта» нашли висящий на веревке труп пенсионера.