Петербургский водитель трамвая рассказал о тонкостях профессии

Профессия водителя трамвая довольно перспективная и хорошо оплачиваемая - от 60 до 70 тысяч в месяц. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Профессия водителя трамвая довольно перспективная и хорошо оплачиваемая - от 60 до 70 тысяч в месяц. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Водитель-наставник по техническому обучению «Горэлектротранса» Евгений Стражев рассказал, как стать вагоновожатым, тонкостях работы и конфликтах с автомобилистами.

Евгений влюбился в трамваи, будучи еще с детства. После выпуска у него даже не было сомнений, куда идти — его взяли на работу слесарем в местное трамвайное депо, а уже после он выучился на водителя. В нулевых он переехал в Северную столицу из родного Смоленска и устроился в «Горэлектротранс». За свою карьеру Евгений успел поработать примерно на 30 видах трамваев, среди которых были «Богатырь-М», «Чижик», советские трамваи Рижского вагоностроительного завода и Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С. М. Кирова, пишет «МК в Питере».

По словам Евгения, освоить ремесло водителя трамвая не так просто, как кажется.

«Для этого нужен какой-то особый дар, что ли. Что касается меня, то, я считаю, это мое призвание», — отметил мужчина.

Наставник рассказал, что будущему вагоновожатому нужно много учиться и приложить немало сил для достижения цели. Чтобы стать водителем трамвая, нужно отучиться пять с половиной месяцев на специальных курсах, организованных «Горэлектротрансом». На курсы возьмут только тех, кто старше 21 года, имеет хотя бы основное общее образование и прошел медкомиссию.

За почти полгода обучения желающим сесть за руль трамвая расскажут об устройстве вагона, попросят выучить должностную инструкцию, содержание путевого хозяйства и контактной сети, основы безопасности движения, ПДД и многое другое. После практики нужно будет сдать экзамен в ГИБДД.

Профессия, как считает Евгений, довольно перспективная и хорошо оплачиваемая — от 60 до 70 тысяч в месяц. К тому же на время обучения предоставляют стипендию, а новоиспеченных водителей обязательно трудоустраивают в ближайший трамвайный парк

Рабочий день вагоновожатого начинается очень рано — если на работу в первую смену, то вставать приходится в 3:00-3:30. Перед рейсом водителям нужно пройти медосмотр, а потом приступить к проверке исправности оборудования. Если все хорошо, то можно выходить на линию. В конце смены все повторяется: проверка здоровья водителя и самого трамвая, сдача инвентаря.

Единственное, что иногда расстраивает Евгения, — автохамы. Он считает, что в Петербурге нет никакой культуры вождения. Нередко ему на пути попадаются автомобилисты, не считающиеся с «рогатым» транспортом. Они останавливаются прямо перед трамваем, поворачивают раньше положенного, перестраиваются без световых указателей и совершают опасные маневры.

«Видимо, рассчитывают на наш профессионализм. Водители трамваев всегда стараются не допустить возникновения ДТП и делают это таким образом, чтобы сберечь собственные нервы и время, а также технику и здоровье пассажиров. Последние в приоритете. Пусть лучше железо страдает, а не человек», — сетует Евгений.