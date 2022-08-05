Несчастная любовь и конфликты с родителями: как понять, что подростку нужна психологическая помощь

Подростковый возраст — переломный и сложный период. Несчастная любовь, ссоры с родителями и проблемы в школе в этом возрасте воспринимаются крайне болезненно. Психолог-консультант Светлана Шувалова объяснила родителям, как понять, что ребенок нуждается в помощи специалиста.

Психолог рассказала в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что поводом для беспокойства может стать снижение активности подростка. Например, если раньше он занимался спортом, общался и проводил время с друзьями, а теперь проводит больше времени в одиночестве, стал хуже спать, меньше есть, а его настроение постоянно меняется.

Сейчас у подростков есть возможности получить бесплатную психологическую помощь. На сайте организации «Врачи детям» есть анонимный онлайн-чат со специалистом, которому можно задать волнующий вопрос или поделиться переживаниями. Психологи работают ежедневно с 11 до 23 часов.

Также на сайте можно найти полезные статьи и ролики о том, как справляться с эмоциями, поднять самооценку и что делать, если окружающие тебя не понимают.

При этом важно понимать, что обращение за психологической помощью не является проявлением слабости. Сессии с психологом нужны, чтобы лучше понять себя и получить поддержку. Если нет желания или возможности посещать личные встречи или звонить на горячую линию, то их можно заменить онлайн-перепиской со специалистом.

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