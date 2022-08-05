В Петербурге с весны обнаружили более 600 фальшивых пятитысячных купюр

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) наблюдается снижение количества поддельных купюр.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на Центробанк, чаще всего преступники подделывают пятитысячные купюры. Всего обнаружили 652 купюры такого номинала, что вдвое меньше, чем годом ранее. Пятитысячных купюр примерно 56% от общей массы подделок. Следующей по популярности идет 1000 рублей (30% фальшивых купюр).

Всего с апреля по июнь 2022 года в СЗФО изъяли из обращения 1171 поддельную купюру. Отмечается, что снижению подделок поспособствовал рост уровня компетенции кассиров и повышение финансовой грамотности граждан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к осени текущего года безработица в России отойдет от рекордно низких показателей, предупредил министр экономического развития Максим Решетников.