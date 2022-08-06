В аэропорту Пулково 6 августа отменили один рейс

В аэропорту Пулково 6 августа отменили один рейс
В Пулково отменяют рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В субботу, 6 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменен один рейс. Задержанных самолетов сегодня пока нет.

Согласно данным воздушной гавани, из Петербурга сегодня не вылетит рейс ZF 7893 авиакомпании Azur Air до турецкой Антальи, который должен был вылететь из Пулково в 3:05.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге по просьбе пассажиров скорректировали 119 автобусных маршрутов. По словам врио главы комитета по транспорту Валентина Енокаева, просьб по созданию новых маршрутов почти не поступает. Есть люди, которые просят изменить расписание, трассы движения или добавить остановку.

новости СПб отмена рейсов пулково


 

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В аэропорту Пулково 6 августа отменили один рейс
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