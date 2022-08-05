В Петербурге по просьбе пассажиров скорректировали 119 автобусных маршрутов

В Петербурге по просьбе пассажиров скорректировали 119 автобусных маршрутов
Просьб по созданию новых маршрутов почти не поступает. Фото: МК в Питере

С начала транспортной реформы в Петербурге по просьбе местных жителей скорректировали 119 автобусных маршрутов.

Как пишет Neva.Today, вся городская маршрутная сеть работает, исходя из социального стандарта транспортного обслуживания. Этот стандарт подразумевает наличие остановки с регулярно работающим там маршрутом, в пределах 500 метров от каждого жилого дома.

По словам врио главы комитета по транспорту Валентина Енокаева, просьб по созданию новых маршрутов почти не поступает. Есть люди, которые просят изменить расписание, трассы движения или добавить остановку.

«К слову, были жалобы на то, что автобус пропустил остановку, а на самом деле это был экспресс – мы ввели их для обслуживания городов-спутников, находящихся в черте Петербурга», — рассказал чиновник «Петербургскому дневнику».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тарифом «60 минут» с апреля воспользовались почти 4,5 млн петербуржцев.

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