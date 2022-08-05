Тарифом «60 минут» с апреля воспользовались почти 4,5 млн петербуржцев

Пересадочный тариф «60 минут», введенный с начала транспортной реформы, оказался популярным среди жителей Петербурга. За три месяца им воспользовались почти 4,5 миллиона пассажиров.

Как пишет Neva.Today, в апреле, когда шел первый месяц транспортный реформы, тарифом «60 минут» воспользовались 1,3 миллиона пассажиров. Это почти 18% от тех, кто оплачивал проезд «Подорожником».

В мае тариф испробовали 1,4 миллиона горожан, что составляет 19,1% от оплаченных «Подорожником» поездок, а в июне — почти 1,7 миллиона пассажиров (20,1%). Об этом врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал «Петербургскому дневнику».

Чиновник отметил, что эта статистика отличается от реальной. Есть случаи, когда человек платит «Подорожником», доезжая на наземном транспорте до метро, потом в метро платит банковской картой, а при пересадке, к примеру, на автобус опять платит

«Подорожником». Получается, что это две разные поездки. Но, если пассажир успевает сделать это за 60 минут, то оплата идет по пересадочному тарифу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Валентин Енокаев взял на контроль ситуацию с автобусами в Петербурге.