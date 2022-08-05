Валентин Енокаев взял на контроль ситуацию с автобусами в Петербурге

Валентин Енокаев взял на контроль ситуацию с автобусами в Петербурге. Фото: комитет по транспорту

Валентин Енокаев взял на контроль ситуацию с автобусами в Петербурге. Фото: комитет по транспорту

С начала транспортной реформы и появления новых лазурных автобусов на дорогах Петербурга фиксируются случаи возгорания транспорта. Валентин Енокаев заметил, что работа на сжиженном природном газе тут не причем.

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Валентин Енокаев оперативно прокомментировал «Петербургскому дневнику», как себя в таком случае ведут водители, и развеял миф о причастности к инциденту топлива и газовой аппаратуры.

«Понятно, что после полного выгорания установить первопричину сложно. Но они (представители заводов-производителей и конструкторы) активно этим занимаются», — подчеркнул Енокаев.

Также эксперт отметил, что подобные случаи возгорания случались и раньше. На сегодняшний день из подобных происшествии удалось вынести два важных момента.

Первый, — порядок действий водителя автобуса, увидевшего сигнал пожарной сигнализации. По словам Енокаева, ни в одном из случаев с возгоранием пострадавших пассажиров нет. Водитель начинает тушить возгорание, но перед этим он обязан позаботиться о безопасности людей.

А второй момент – это развенчивание мифа о первопричине возгорания. Некоторые предполагали, что в инцидентах замешана газовая аппаратура, но после ее тщательной проверки было зафиксировано, что она не причем, и что в баллонах даже при полном выгорании автобуса остается газ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новых петербургских автобусах, которые пришли на замену коммерческим маршруткам, можно расплатиться всеми способами оплаты.