«Выглядит жутковато»: жители Мурино вспоминают страшилки из-за мигающих окон

Жильцы соседнего дома заметили, что свет в окне с определенной периодичностью то зажигался, то гас. Фото: скриншот видео Neva.Today

Жильцы соседнего дома заметили, что свет в окне с определенной периодичностью то зажигался, то гас. Фото: скриншот видео Neva.Today

В муринских многоэтажках заметили странное мигание окна в одном из домов. Жильцы сразу начали вспоминать страшилки и легенды.

Как пишет Neva.Today, окна мигали в многоэтажке на пересечении Охтинской аллеи и улицы Шувалова. Жильцы соседнего дома заметили, что свет в окне с определенной периодичностью то зажигался, то гас. На ум местных жителей сразу пришла городская страшилка из Волгограда.

«Выглядит жутковато. Я бы сказал зловеще. Как будто гипнотизирует. Что-то похожее, насколько мне известно, происходило в Волгограде, сначала в одном доме, потом в другом. Жители обходили эти места стороной», — рассказал житель Мурино.

Согласно волгоградской легенде, в зловещей квартире, где постоянно мигал свет, пропадали любопытные соседи и журналисты. Однако на самом деле этому было логичное объяснение. Оказалось, что странное мигание было связано с неисправной проводкой, которую никак не могли починить.

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