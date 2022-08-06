Пожилой мужчина утонул в Верхнем Суздальском озере

В Озерках утонул пенсионер. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Озерках утонул пенсионер. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Из Верхнего Суздальского озера накануне достали тело пожилого мужчины.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что днем 5 августа на Верхнем Суздальском озере утонул человек.

«На 1 Суздальском озере подплыли спасатели, на берегу у воды в перчатках упаковали кого-то в мешок. Подъехала полиция», — пишут пользователи.

Со слов свидетелей произошедшего, после инцидента никто из отдыхающих купаться там не захотел.

По данным городского главка МВД, полиция получила информацию об утопленнике в Озерках в половине пятого вечера. Прибывшие к месту стражи порядка выяснили, что это 80-летний местный житель. Все обстоятельства его смерти выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели и реанимация работали на месте ДТП на Московском проспекте.