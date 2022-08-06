Девочка-подросток случайно выпала с шестого этажа на Стародеревенской улице

В детскую больницу в Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, упавшую с высоты шестого этажа.

Все случилось около полуночи 5 августа в жилом доме на Стародеревенской улице. К месту была вызвана скорая помощь, которая увезла в больницу девочку с травмами головы, ушибом легких, мочевого пузыря и печени, переломом костей таза и ребер. Она в тяжелом состоянии.

По словам отца пострадавшей, школьница его несовершеннолетняя дочь выпала с балкона шестого этажа по собственной неосторожности.

Как стало известно Gazeta.SPb, девочка приехала в Петербург из Москвы и была в гостях у своего 18-летнего знакомого.

Отец девочки привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подвыпивший пенсионер изрезал сына ножом в квартире на Бурцева.