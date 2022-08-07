Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей от упавшей остановки на проспекте Большевиков

Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей от упавшей остановки на проспекте Большевиков. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей от упавшей остановки на проспекте Большевиков. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В время бури на территории Санкт-Петербурга 6 августа происходило большое количество происшествий из-за ветра, сносящего все на своем пути. Не выдержала и одна из остановок общественного транспорта на проспекте Большевиков. В результате пострадала одна женщина, сегодня стало известно о ее состоянии.

Первыми инцидент заметили очевидцы и рассказали о нем в социальной сети «ВКонтакте», в группе «ДТП и ЧП СПБ». Уточнялось, что инцидент произошел к гипермаркета «О’КЕЙ». Тогда было неясно, насколько серьезные травмы получила пострадавшая, она лежала на тротуаре в осколках стекла павильона, разбившегося при падении.

Судя по данным городского управления МЧС, у женщины сломано плечо. Сейчас её состояние оценивается как тяжёлое. Об этом пишут РИА Новости. Как отметили специалисты, в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений пострадал и был госпитализирован один человек в Невском районе на проспекте Большевиков, 10, корпус 1. Пострадавшей 41 год.

Также в пресс-службе добавили, что в субботу на территории Петербурге из-за бушующей погоды рухнули 32 дерева, и получили повреждения 4 автомобиля.