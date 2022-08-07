В воскресенье утром на проспекте Обуховской Обороны перевернулась иномарка с ребенком

В воскресенье утром на проспекте Обуховской Обороны перевернулась иномарка с ребенком
В воскресенье утром на проспекте Обуховской Обороны перевернулась иномарка с ребенком. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Невском районе Северной столицы сегодня, 7 августа, с утра пораньше произошло ДТП с «перевертышем». Известно, что в иномарке находился ребенок.

Об инциденте на проспекте Обуховской Обороны сообщили в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Отмечается, что после произошедшего «вроде все в порядке». Ребенок находится рядом с перевернутой машиной в автокресле, благодаря которому, похоже, и удалось избежать страшных последствий аварии.

Очевидец предоставил фото с места ДТП. Автомобиль пострадал изрядно, а вот мальчик, похоже, и правда в порядке. В настоящий момент выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Щелгунова в Невском районе Петербурга благодаря одному из жителей удалось предотвратить страшные последствия похищения ребенка.

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