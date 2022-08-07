Арендуемые квартиры в России начинают дорожать

За один только месяц стоимость аренды квартир в России заметно выросла. При этом тенденция не пойдет на спад, по мнению специалистов, в ближайшее время платить за использование имущества нужно будет несколько больше привычного.

В частности речь идет о долгосрочной аренде квартиры. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАН, на увеличение цен влияют постепенная адаптация жителей России к кризису и приближение высокого осеннего сезона.

Какие перемены произошли

Отмечается, что за август средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 ключевых для российского рынка локациях, а именно в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях, составила 20,8 тысячи рублей в месяц. На двухкомнатные квартиры цена, естественно, несколько выше — 31,2 тысячи рублей. Если сравнивать с предшествующими ценами, то с июля съем жилья стал дороже на 3,5 и 3% соответственно.

Заместитель директора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова рассказала, что наниматели при заключении договоров в настоящее время все также настаивают на предоставление скидок, а вот собственники идти на подобные уступки в большей степени не готовы. Они, скорее рассчитывают сдать квартиру в период осеннего подъема.

Что будет с ценами

Однако рынок приходит в норму, и это объясняется как сезонностью, так и постепенной адаптацией клиентов к новым условиям. Руководитель направления «Аренда» Apple Real Estate Владимир Родионов отметил, что в регионы возвращаются те, кто покинул страну с целью релокации. Также приезжают обратно иностранные компании, их сотрудники, которые теперь будут жить здесь под другими брендами или с новыми налаженными логистическими цепочками.

Специалисты считают, что наиболее активный поиск арендодателей начнется в середине августа или начале сентября, когда сезон отпусков будет подходить к концу. Тогда в крупные города вернутся студенты и сотрудники, планировавшие переезд. Однако сделать точных прогнозов на счет ценового тренда пока нельзя, так как динамика будет связана с тем, достаточно ли появится накопленного объема предложения для удовлетворения спроса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Северная столица превзошла Москву по стоимости аренды жилья на сутки и популярности поездок. За первые полгода туристы приезжали в Санкт-Петербург в среднем примерно на четыре дня, в Москве же люди задерживались примерно на 3. При этом на аренду жилья в сутки приезжие тратили около 4 020 рублей.