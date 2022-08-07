За июль в Петербурге и Ленобласти потерялись 350 человек

Для волонтеров поисково-спасательных групп июль выдался очень тяжелым. Так, за минувший месяц число заявок о пропаже людей резко выросло. До сих пор удалось найти не всех.

В социальной сети «ВКонтакте» отряд «ЛизаАлерт Питер» рассказал, что за месяц волонтеры приняли 350 обращений, из них 16 человек до сих пор ищут. Были найдены, но не смогли дождаться помощи более 20 людей из списка ( 21 человек). Среди погибших были жители Петербурга и Ленобласти. Еще 208 спасателям удалось найти живыми.

Люди погибали не только в лесах, но и на воде. Всего поисковый отряд обработал 18 заявок с такой пометкой. Число срочных обращений возросло с сотни (в июне) до 175 (в июле). Отмечается, что часто говорилось о пожилых людях, требующих особого внимания.

Волонтеры обратились к местным жителям с просьбой быть внимательными и предусмотрительными при походе в леса. Необходимо положить в рюкзак запас еды и воды, сказать родным, куда именно лежит путь. Также можно позаботиться о близких и поставить на телефон увлеченным грибникам программу отслеживания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в прошлом месяце количество маленьких петербуржцев, которые не дошли до дома, увеличилось до 57 человек. В большей степени за помощью к спасателям обращались родители девочек.