Благодаря транспортной реформе в Петербурге подсчет пассажиров стал проще

За две недели с начала третьего этапа транспортной реформы петербургские автобусы перевезли около двух миллионов пассажиров на 48 маршрутах. Раньше подсчитать количество граждан не представлялось возможным из-за присутствия маршруток.

Как сообщает «МК в Питере», подсчет пассажиров — это важный для корректировки системы городского транспорта показатель. По данным Комтранса, две недели на новых автобусах было перевезено 1 762 113 пассажиров. Лидером перевозок стал маршрут №39 в аэропорт Пулково.

Популярностью также пользуются маршруты №271 от метро «Ладожская» до «Парнаса», №264 от станции «Пискаревка» до «Елизаровской», №246 от «Купчино» до проспекта Маршала Жукова и №226 от «Московских ворот» до проспекта Героев.

Политолог и руководитель образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления филиала РАНХиГС Виталий Горохов отметил, что теперь можно не только подсчитать, где сильнее пассажиропоток, но и увеличить количество подвижного состава, а также направить полученные деньги на развитие транспортной инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала транспортной реформы в Петербурге по просьбе местных жителей скорректировали 119 автобусных маршрутов.