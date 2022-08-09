Рождественские улицы вместо Советских: почему Смольный отказывается вернуть исторические названия в центре Петербурга

Разговоры о переименовании Советских улиц в центре Петербурга на Рождественские ведутся уже больше 20 лет. Однако за это время ни один из губернаторов не прислушался к предложениям топонимической комиссии и желанию петербуржцев вернуть ряду улиц их исторические названия.

С предложением переименовать Советские улицы в Рождественские выступали не только члены топонимической комиссии, но и горожане, общественники и активисты. Об этом пишет Neva.Today.

Основатель проекта «Набат Утраченного» Станислав Савушкин объяснил, что название улицы важно не только для ориентации в пространстве, но и для формирования культурного и исторического ландшафта.

«Например, по Галерной улице мы можем понять, что когда-то здесь делали галеры, по Литейному проспекту — что отливали пушки и ядра, по Сенной площади — что здесь торговали зерном, а какая-нибудь Преображенская улица говорит нам о церкви, которая стояла или стоит на ней. Смотря на исторические названия, можно изучать историю и культуру этих мест», — рассказал эксперт.

Советские же названия, в том числе улицы Ленина, Коммунистов или Октябрьская, появились после прихода к власти большевиков и существуют практически в каждом российском городе. По мнению Савушкина, это обезличивает города и лишает их местной идентичности.

У Петербурга уже есть немаленький опыт в этом вопросе. Например, после 2014 года набережной Робеспьера вернули название Воскресенская, улицу Пролетарской диктатуры переименовали в Лафонскую, а улицу Книпович — в Смоляную.

Эксперт считает, что процесс возвращения улицам исторических названий тормозит отсутствие у Смольного политической воли. По его мнению, вновь запустить и довести до конца процесс возвращения исторической топонимики можно только при смене политического курса действующей власти.

Журналист и краевед, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев в свою очередь отметил, что не все петербуржцы хотят жить на Рождественской улице, но тех, кто хочет сделать улицы более узнаваемыми и освежить культурную память, со временем становится все больше.

Улицы в историческом районе Пески в центре Петербурга получили название Рождественские еще в конце XVIII века. Название дали от расположенного здесь храма Рождества Христова. В 1923 году, когда к власти пришли большевики, все улицы с 1-й по 10-ю переименовали в Советские.

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