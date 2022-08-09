Петербурженка зарезала мужа в постели на улице Асафьева

Петербурженка зарезала мужа в постели на улице Асафьева
Мужчину убили в квартире на Асафьева. Фото: google.maps

Жительницу Выборгского района задержали по подозрению в убийстве супруга.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 5 августа в службу «112» позвонила 49-летняя женщина, проживающая на улице Асафьева, 6. Она сообщила о смерти своего 50-летнего супруга.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов отправили тело на судмедэкспертизу, которая установила, что петербуржец скончался от ножевого ранения в правое плечо и грудную клетку. Нож задел артерию, из-за чего пострадавший потерял слишком много крови.

Узнав причину смерти, опергруппа заподозрила в убийстве супругу умершего. В отделе на нее составили административный протокол за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело.

Из квартиры изъяли шесть ножей, еще один был на улице под окнами. Также изъято окровавленное постельное белье и вырез с дивана, тоже запачканный кровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что утопивший жительницу Петербурга мужчина оказался болен шизофренией.

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