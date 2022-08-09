Молодой парень с друзьями ограбил «Дикси» в Красном Селе

В Красном Селе за ограбление продуктового супермаркета «Дикси» задержали 20-летнего молодого человека.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло в понедельник в 5 утра в «Дикси» на проспекте Ленина, 55. Сотрудник службы безопасности рассказал полицейским, что неизвестный юноша с компанией друзей избил кассира и сбежал с неоплаченными товарами.

Предполагаемого грабителя поймали в два часа дня на Бронетанковой улице. По подозрению в отдел доставлен 20-летний безработный петербуржец. Правоохранители полагают, что он с применением физической силы украл товар на сумму 1579 рублей.

Также выяснилось, что молодой человек уже попадал в поле зрения полиции за кражи. В июле прошлого года он украл шампуни и кофе из магазина «Верный» в Новогорелово, а в марте этого года украл две велосипеда у петербурженки на проспекте Ветеранов. В обоих случаях его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рейд по квартирам и хостелам Невского района закончился задержанием 55 мигрантов.