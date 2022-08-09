Рейд по квартирам и хостелам Невского района закончился задержанием 55 мигрантов

После рейда в полицию для разбирательств доставили 55 мигрантов. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После рейда в полицию для разбирательств доставили 55 мигрантов. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Невском районе участковые уполномоченные полиции наведались в квартиры и хостелы в рамках рейда по поиску мигрантов-нелегалов.

В пресс-службе городского управления ГУ МВД сообщили, что полиция проверяла места компактного проживания иностранцев и искала нарушения в сфере аренды жилья. Внимание было обращено на «резиновые» квартиры и хостелы.

Всего правоохранители проверили 15 жилых домов, в которых нашли 45 подозрительных сдаваемых под наем квартир. Информацию об этих квартирах проверят налоговые органы.

Также стражи порядка нашли два хостела на проспекте Большевиков и улице Ткачей, где проживало почти 200 иностранцев. Как оказалось, 12 из них нарушили миграционное законодательство.

После рейда в полицию для разбирательств доставили 55 мигрантов. 42 из них привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства, а у двоих нашли поддельные документы.

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