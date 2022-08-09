Дворцовый мост разведут вне графика для исполнения симфонии №7 Шостаковича

Дворцовый мост разведут раньше обычного 9 августа под произведение композитора Дмитрия Шостаковича.

В пресс-службе городского «Мостотреста» рассказали, что вечером во вторник в на Биржевой площади состоится концерт, посвященный 80-летию со дня премьеры Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде. Композиция прозвучит под развод Дворцового моста.

Из-за этого переправу перекроют раньше обычного — уже в 22:00. Крылья моста сомкнут только в 23:30. А ночью разводка мостов на Неве и Большой Неве будет проходить по графику.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Стрелке Васильевского острова 9 августа петербуржцы смогут бесплатно услышать «Ленинградскую» симфонию. Главную композицию сыграет оркестр под руководством Юрия Башмета. Впервые жители Ленинграда услышали Седьмую симфонию 9 августа 1942 года.