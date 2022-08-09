Бизнес-центр на Заневском проспекте продадут за 1,3 млрд рублей

В Петербурге выставили на продажу бизнес-центр, расположенный у комплекса «Заневский каскад-4».

Бизнес-центр на Заневском проспекте, 67/4 площадью 6,5 тысячи квадратных метров продают за 1,3 миллиарда рублей. Покупателям предлагают приобрести как объект целиком вместе с землей, так и отдельные этажи, сообщает «Деловой Петербург».

Согласно данным ЕГРП, владельцем земельного участка с 2015 года является ООО «ГазРемСтрой». В 2016 году компания получила разрешение на строительство «объекта торговли».

Бизнес-центр строился одновременно с комплексом «Заневский каскад-4», который возводил холдинг «Адамант». Здания находятся всего в нескольких метрах друг от друга. Во время работ между компаниями разгорелся конфликт на фоне перекрытия доступа техники к стройплощадке, но в итоге бизнес-центр все же был достроен.

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