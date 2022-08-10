В Петербурге за сутки выявили 2 894 заболевших коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 2 894 заболевших коронавирусом
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 2 894 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 231 человек, выздоровели – 1788, умерли – 12. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 575 669 местных жителей, вылечились — 1 521 269 человек, а общее число жертв достигло 34 416. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 608 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 525 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса.

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