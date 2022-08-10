Звезда сериала «Нереалити» Ольга Дибцева рассказала о 10-летней психотерапии

Актриса Ольга Дибцева, игравшая в телесериалах «Нереалити» и «Семейка», рассказала о новых проектах и походах к психотерапевту.

В телесериале «Нереалити» Ольга исполнила роль бывшей звезды реалити-шоу, которая после 10 лет карьеры была вынуждена вернуться в родной провинциальный город и начать новую жизнь. Актриса рассказала в интервью «МК в Питере», что согласилась сниматься в проекте сразу после того, как прочитала сценарий.

«Признаюсь, мне ужасно понравились сценарий и роль. Я поняла, что они абсолютно ложатся на мою природу», — отметила Дибцева.

В начале этого года вышел еще один сериал с участием актрисы — легкая и веселая комедия «Семейка». По словам Дибцевой, авторы проекта через юмор пытались донести, что все семейные конфликты и ссоры с близкими разрешимы. Нужно лишь работать над отношениями, уметь прощать и относиться друг к другу немного добрее и терпимее.

По сюжету сериала герои Дибцевой и Бориса Дергачева — чета Нестеровых — обращаются за помощью к семейному психологу. Актриса призналась, что и сама неоднократно обращалась за психологической помощью, а также увлекается этой наукой.

«Я почти 10 лет ходила на терапию к психотерапевту — на личную, на групповую. Даже с мужем познакомилась во время одного из таких сеансов. Так что психология давно присутствует в моей повседневной жизни», — рассказала телезвезда, отметив, что сама хотела бы получить образование и стать психологом.

Ольга не только играет в проектах, но и выступает в роли сценариста и режиссера. Она уже написала сценарий — трагикомедию. Ее история будет посвящена девушке из Петербурга, которая пускается во все тяжкие после тяжелого развода и пытается построить новые отношения. Актриса надеется приступить к съемкам уже в ближайшее время.

Сейчас звезда работает над сериалом «Стрим». Ей досталась роль учительницы по географии. Далее она будет сниматься во втором сезоне сериала «Барабашка», где она играет жену главного героя, у которого на карантине завелся домовой.