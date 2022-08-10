Петербургские эксперты по финтеху решили проблему с блокировкой Visa и Mastercard в России

В Петербурге специалисты по финтеху нашли решение, которые позволит россиянам оплачивать покупки за рубежом на иностранных сервисах. Разработка может стать главным трендом среди разработчиков и стартаперов.

Флагманом таких разработок может стать именно Северная столица. Здесь придумали решение, благодаря которому российские банки могут сотрудничать с иностранными платежными сервисами.

Исполнительный директор Ассоциации Финтех Старт Николай Беляев рассказал, что новая инновационная платежная система поможет россиянам пользоваться картами в других странах.

Как сообщает Мойка78, уход иностранных платежных систем с российского рынка значительно ударил по ним самим. К примеру, Visa оценила потери в 60 млн долларов, а Mastercard – в 26 млн долларов.

Разработку более сложных решений, например, в области оплаты покупок по биометрии, стартапы и крупные банки могут вести вместе с петербургскими университетами. Студенты получат неординарные задачи, в решении которых нуждаются финансовые организации и крупные корпорации.

В топе отобранных Ассоциацией проектов по платежам за границей оказался финтех-стартап из Дубая, который активно работает с Россией и помогает клиентам выпускать виртуальную карту в приложении по фотографии загранпаспорта. С его помощью можно оплачивать покупки на зарубежных сервисах, включая отели и онлайн-магазины.