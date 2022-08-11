Эксперты рассказали, чем обернется для российской экономики повышение МРОТ в два раза

Российские депутаты предложили к концу 2023 года повысить МРОТ сразу в два раза — до 30 тысяч рублей. При этом эксперты остерегаются, что такое решение негативно отразиться на экономике страны.

Сейчас МРОТ в России составляет 15 279 рублей, что значительно ниже средней зарплаты. Депутаты ЛДПР предложили увеличить сумму сразу до 30 тысяч рублей. Инициатива обосновывается тем, что это поможет сгладить последствия инфляции и снизит уровень бедности. В общей сложности на реализацию идеи уйдет около 1,16 триллиона рублей. По мнению специалистов, такой резкий переход — не самое лучшее решение проблемы. Об этом пишет «360».

Депутат от «Единой России» Светлана Бессараб уверена, что увеличение МРОТ практически в два раза может разогнать инфляцию и фактически обрушить экономику. Специалист отметила, что учитывая отсутствие средств в бюджете, необходимо будет дополнительно напечатать деньги, а это приведет к еще большей инфляции.

«Но на самом деле сегодня население России достаточно грамотное. Люди понимают: все, что делается хорошо, делается поэтапно, пошагово», — напомнила Бессараб.

Эксперт подчеркнула, что повысить показатель так радикально можно, но результат, который страна в итоге получит, возможно, будет очень плачевным. МРОТ может достигнуть 30 тысяч и без резких скачков, заметила специалист. В общей сложности на это может уйти четыре или пять лет.

В свою очередь проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что сама по себе идея повышения МРОТ хорошая, но есть вопрос в техническом аспекте, так как на сегодняшний день экономика находится в кризисной ситуации и найти дополнительные деньги под эти цели маловероятно.

Чтобы без последующих проблем повысить МРОТ до 30 тысяч, нужно как минимум иметь низкие или стабильные темпы инфляции и экономический рост. В случае, если эти два обстоятельства будут соблюдены, то вопрос повышения МРОТ был бы решен, и то, только за два или три года, заметил Сафонов.

Если так резко повысить МРОТ сейчас, то можно получить повышение цен на продукцию и сокращение рабочих мест.