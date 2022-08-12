В Шушарах две девочки выпали в окно, пока мать работала «на сутках»

В Шушарах две девочки выпали в окно, пока мать работала "на сутках". Фото: Unsplash

В Шушарах две девочки выпали в окно, пока мать работала "на сутках". Фото: Unsplash

Меленькие девочки, закрыв дверь на защелку, выпали из окна в Шушарах.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в четверг на Ленсоветском. Пока мать дежурила на сутках, а отец отлучился из дома, по его словам, на 15 минут, две девочки 4 и 5 лет закрыли дверь с обратной стороны защелку, а после оказались за коном. В полицию о падении детей сообщила местная жительница, после чего на место происшествия выехали правоохранители и бригада скорой помощи.

Родителям девочек 23 и 27 лет (мужчина постарше). После инцидента мать с девочками направили в детскую городскую больницу. Дети сильно не пострадали, у одно из них только разбит нос.

Полиция осмотрела квартиру и выяснила, что обстановка там достаточно скромная. Еды в холодильнике не было.

Также известно, что отец девочек привлекался к административной ответственности по статье «Потребление распитие алкогольной продукции в запрещенных местах». Его отправили на освидетельствование для проверки.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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