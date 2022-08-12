Российское правительство не согласилось легализовать прокат голливудских фильмов

Правительство России готово помочь отечественным кинотеатрам финансово, но не согласно на легализацию проката отечественных фильмов.

В Telegram-канале рассказали, что правительство не поддержало идею официальной легализации голливудских картин. Соответствующее решение предложила Ассоциация владельцев кинотеатров. Допускалось, что может быть осуществлено бездоговорное управление правами на зарубежные фильмы с выплатой вознаграждения голливудским студиям.

Тогда АВК просила у властей 6,5 млрд рублей на поддержку отрасли, в свою очередь, Министерство финансов отказало в выделении этой суммы, потребовав дополнительных обоснований.

Сейчас ситуация несколько изменилась. Правительство решило, что поддержку все же окажет, вот только конкретные цифры названы не были. Отмечается, что в качестве примера для выделения средств может быть рассмотрена ситуация во время пандемии 2020 года, когда размер господдержки составил 4,2 млрд рублей.

Предположительно, государство может направить отрасли деньги в конце 2022 года — начале 2023-го.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кинотеатры в Петербурге переживают не самые лучшие времена. С начала года их количество заметно сократилось.