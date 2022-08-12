В Северной столице почтили память погибших моряков подводной лодки «Курск»

Сегодня, 12 августа, в Санкт-Петербурге почтили память моряков, погибших 22 года назад на атомном подводном ракетном крейсере «Курск»К-141 во время учений Северного флота в Баренцевом море.

Традиционно в этот памятный день к мемориалу на Серафимовском кладбище пришли родственники погибших, представители командования Военно-Морского Флота России и ветераны-подводники. Здесь же был возложен венок от петербургского правительства. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

В Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида «…по воинам, в море погибшим». Также поминальная служба проходила в церкви Петра и Павла в Сестрорецке. Это место считается храмом подводного флота.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кронштадте 23 июля прошел митинг памяти боя у острова Котлин. Русский флот одержал в бою победу над шведской эскадрой в 1656 году. Участники митинга возложили цветы у подножия пьедестала и простояли минуту молчания.