Дело возбуждено после смерти юного хоккеиста СКА от удара шайбы

Дело возбуждено после смерти юного хоккеиста СКА от удара шайбы
Подросток скончался от удара шайбой в грудь. Фото: Pxhere

В Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти подростка во время тренировки хоккеистов СКА.

Как стало известно Gazeta.SPb, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Напомним, трагический инцидент произошел вечером 11 августа в хоккейном комплексе «СКА» на Ждановской улице. Во время тренировки шайба попала в область груди под «защиту» 14-летнему мальчику. Подросток сразу потерял сознание и перестал дышать.

Юного спортсмена экстренно госпитализировали в детскую больницу, где ему диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушиб сердца и ушиб легкого. Спустя 40 минут он скончался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге спасают младенца, ударившегося головой при падении с дивана.

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