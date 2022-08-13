В Петербурге спасают младенца, ударившегося головой при падении с дивана

В квартире во Фрунзенском районе маленький ребенок упал с дивана и ударился головой. Врачи борются за его жизнь.

Как стало известно Gazeta.SPb, несчастный случай произошел накануне около 6:30 в квартире на Южном шоссе. Полугодовалый мальчик находился в квартире с матерью, и, когда она отвлеклась, упал с дивана высотой около полуметра. Ребенок ударился головой и получил серьезные травмы.

Младенца экстренно госпитализировали в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Его поместили в палату интенсивной терапии.

Мальчик проживает с 28-летней матерью в неполной семье, которая не стоит на учете в ПДН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяному мужчине прострелили голову на улице Пограничника Гарькавого.