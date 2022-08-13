Врач Чудаков: голуби могут передавать людям неврологические заболевания

Голуби редко приближаются к людям вплотную и контактируют с ними, но даже находясь рядом, могут «наградить» их инфекциями, неврологическими заболеваниями и паразитами.

Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал, что голуби часто прилетают на свалки и помойки, где могут подхватить инфекцию, а впоследствии передать ее людям. Эти птицы могут переносить бактерии, на лапах, клюве и оперении. При контакте с таким голубем человек запросто может заразиться дизентерией или другими более опасными инфекциями, пишет РИА Новости.

«Голуби в этом плане могут быть банальными переносчиками болезней, которые не связаны изначально с птицами», — объяснил Чудаков.

Кроме того, любые птицы, в том числе голуби, могут быть переносчиками таких инфекционных заболеваний, как орнитоз и пситтакоз. Эти болезни не передаются птицам, но зато у людей могут привести к неврологическим расстройствам. Как объяснил врач, это совершенно не означает, что абсолютно все голуби инфицированы, но таких все же много. Поэтому ни с голубями, ни с другими дикими пернатыми лучше не контактировать.

Голуби также могут переносить на себе голубиных клещей и блок. Они опасны не более, чем обычные клещи и блохи. Эти насекомые могут быть как инфицированы, так и нет.

По словам Чудакова, голуби, как правило, самостоятельно на людей не садятся. Они всегда держатся немного в стороне, даже если поблизости есть человек, который ест. Поэтому никакой серьезной опасности в этой ситуации нет, просто не стоит пытаться потрогать их.

«Однако когда стая взлетает и машет крыльями, то с нее летит большое количество всяких чешуек, кусочков перьев, которые могут как раз содержать эти бактерии и вирусы. Поэтому находиться в зоне, где большая группа птиц машет крыльями — лучше не надо», — предупредил специалист.

Опасные частички от пролетающих мимо птиц могут попасть в дыхательные пути человека, тем самым он может заразиться орнитозом. Если голубь сел на открытую часть тела, то стоит просто помыть эту часть водой с мылом.

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