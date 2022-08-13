Экспорт товаров из ЕС в Россию за месяц вырос на 18%

В основном ЕС экспортировал в Россию промышленное оборудование, лекарства, косметику и парфюмерию. Фото: unsplash

В основном ЕС экспортировал в Россию промышленное оборудование, лекарства, косметику и парфюмерию. Фото: unsplash

Страны Евросоюза нарастили поставки в РФ лекарств, косметики и промышленного оборудования.

Экспорт товаров в июне 2022 года вырос на 18% по сравнению с маем. Больше всего на поставках товаров в РФ заработала Германия — 1,1 миллиарда евро, а также Италия — 532 миллиона евро. Также поставки увеличили Польша и страны Прибалтики.

Общая сумма экспорта за меся выросла с 3,7 миллиарда евро до 4,4 миллиарда. Об этом в субботу сообщает РБК.

В основном ЕС экспортировал в Россию промышленное оборудование, лекарства, косметику и парфюмерии. Также вырос экспорт медицинских приборов и инструментов, пластиковых изделий, электрооборудования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эрдоган обсудил с Путиным применение карты «Мир» на территории Турции.